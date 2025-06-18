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Тайный разговор в начале нулевых: как одна реплика Путина изменила мнение Михалкова

1:06
Кино » Российское кино

Режиссёр Никита Михалков раскрыл детали знакового разговора с Владимиром Путиным в первые годы его президентства.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

В интервью Life.ru мэтр кинематографа заявил, что именно тогда увидел в главе государства истинного лидера благодаря одной фразе.

"Я понял суть президента, когда он сказал мне: 'Неужели Господь сделал это для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?' Серьёзное соображение", — привёл слова Путина Михалков.

По словам режиссёра, эта реплика, прозвучавшая в начале 2000-х, стала для него откровением. Она показала мотивацию и масштаб мышления нового руководителя страны. "Понятно, с чем пришёл человек руководить великой страной", — подчеркнул Никита Сергеевич.

Михалков отметил, что фраза Путина отражала не стремление к власти ради статуса, а осознание исторической ответственности за судьбу России в сложный период. Эта беседа, по мнению режиссёра, продемонстрировала принципиально новый подход к руководству страной.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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