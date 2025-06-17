В Госдуме предложили запретить сериалы про эскорт: омерзительная пропаганда

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Депутаты Госдумы инициируют борьбу с сериалами, пропагандирующими эскорт-услуги.

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Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов в интервью изданию "Абзац" назвал такой контент "омерзительным" и потребовал наделить Минкультуры правом отказывать в прокатных удостоверениях.

"Мы боремся за традиционные ценности, а продюсеры подрывают эти усилия ради обогащения. Надеюсь, в ближайшее время порядок наведём", — заявил Свинцов, подчеркнув, что сериалы, "очерняющие Россию", не должны выходить в эфир.

Часть проектов, по его мнению, следует производить исключительно как госпропаганду: "Научно-популярные материалы, демонстрирующие ужасы проституции, даже под видом эскорта".

Параллельно депутат Брянской облдумы Михаил Иванов выразил обеспокоенность возможным проникновением эскортниц на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он призвал службу безопасности форума усилить проверку аккредитаций участников.

Уточнения

Андрей Николаевич Свинцов (род. 12 ноября 1978, Москва, РСФСР, СССР) — российский политик, депутат Государственной думы РФ VI, VII и VIII (с июня 2022 года) созывов.

