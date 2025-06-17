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В Госдуме предложили запретить сериалы про эскорт: омерзительная пропаганда

1:05
Кино » Российское кино

Депутаты Госдумы инициируют борьбу с сериалами, пропагандирующими эскорт-услуги.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов в интервью изданию "Абзац" назвал такой контент "омерзительным" и потребовал наделить Минкультуры правом отказывать в прокатных удостоверениях.

"Мы боремся за традиционные ценности, а продюсеры подрывают эти усилия ради обогащения. Надеюсь, в ближайшее время порядок наведём", — заявил Свинцов, подчеркнув, что сериалы, "очерняющие Россию", не должны выходить в эфир.

Часть проектов, по его мнению, следует производить исключительно как госпропаганду: "Научно-популярные материалы, демонстрирующие ужасы проституции, даже под видом эскорта".

Параллельно депутат Брянской облдумы Михаил Иванов выразил обеспокоенность возможным проникновением эскортниц на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он призвал службу безопасности форума усилить проверку аккредитаций участников.

Уточнения

Андрей Николаевич Свинцов (род. 12 ноября 1978, Москва, РСФСР, СССР) — российский политик, депутат Государственной думы РФ VI, VII и VIII (с июня 2022 года) созывов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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