Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парижский авиасалон: как катастрофа Air India повлияла на Boeing и Airbus
Самые красивые рестораны мира — два из них ты найдёшь в Париже
Упакована по стандарту, а внутри — брак: какие ошибки совершают водители при заказе в интернете
Летняя жара без страха: добавьте сахар в полив и спасите свои растения
Эту процедуру нужно делать в машине хотя бы раз в год — иначе появится запах
Баклажан, который не впитывает масло и не горчит: способ приготовления, который вы точно недооценивали
Инвестирование с молодого возраста: почему это так важно
Электросамокаты и рогатки: подростки превратили курортное местечко в зону риска для приезжих
Восточный ветер перемен: Фадеев нашёл свою героиню на Интервидении

Гоша Куценко раскрыл секрет, как помог Тарантино снять культовый фильм — история встречи, о которой вы не знали

1:06
Кино

Гоша Куценко рассказал в "Шоу Воли", как ему довелось несколько раз пообщаться с Квентином Тарантино. Их знакомство произошло в Нью-Йорке, и Тарантино стал рассказывать российскому актёру о своих творческих планах. На тот момент он вынашивал идею фильма "Бесславные ублюдки". Тарантино ломал голову, чем лучше закончить фильм.

Гоша Куценко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гоша Куценко

Прошло время, и Квентин снова встретился с Гошей — на этот раз уже в Исландии. Они должны были лететь каждый по своим делам, но нелётная погода задержала двух деятелей кино, и они отправились в бар. Разговор снова зашёл о "Бесславных ублюдках, и как раз в тот знаменательный вечер и было решено, чем закончится будущий фильм.

"Тарантино летел куда-то к друзьям, а я — со своей группой выступать. Он мне опять рассказал про "Бесславных ублюдков". Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам предложил ему убить Гитлера. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!" — рассказал Куценко.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Туризм
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи Аудио 
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли
Красота и стиль
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Упакована по стандарту, а внутри — брак: какие ошибки совершают водители при заказе в интернете
Летняя жара без страха: добавьте сахар в полив и спасите свои растения
Эту процедуру нужно делать в машине хотя бы раз в год — иначе появится запах
Баклажан, который не впитывает масло и не горчит: способ приготовления, который вы точно недооценивали
Инвестирование с молодого возраста: почему это так важно
Электросамокаты и рогатки: подростки превратили курортное местечко в зону риска для приезжих
Восточный ветер перемен: Фадеев нашёл свою героиню на Интервидении
Этот материал генерирует в 1000 раз больше энергии — и он уже существует
Невидимая пленка: как крем с силиконом сводит на нет весь ваш уход
Пилатес дома творит чудеса: 5 упражнений без оборудования изменят вашу фигуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.