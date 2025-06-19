Гоша Куценко раскрыл секрет, как помог Тарантино снять культовый фильм — история встречи, о которой вы не знали

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Гоша Куценко рассказал в "Шоу Воли", как ему довелось несколько раз пообщаться с Квентином Тарантино. Их знакомство произошло в Нью-Йорке, и Тарантино стал рассказывать российскому актёру о своих творческих планах. На тот момент он вынашивал идею фильма "Бесславные ублюдки". Тарантино ломал голову, чем лучше закончить фильм.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гоша Куценко

Прошло время, и Квентин снова встретился с Гошей — на этот раз уже в Исландии. Они должны были лететь каждый по своим делам, но нелётная погода задержала двух деятелей кино, и они отправились в бар. Разговор снова зашёл о "Бесславных ублюдках, и как раз в тот знаменательный вечер и было решено, чем закончится будущий фильм.

"Тарантино летел куда-то к друзьям, а я — со своей группой выступать. Он мне опять рассказал про "Бесславных ублюдков". Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам предложил ему убить Гитлера. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!" — рассказал Куценко.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

