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Гогунский в ловушке: кинокритик объяснил, почему звезду Универа не берут в большое кино

1:14
Кино » Российское кино

Виталий Гогунский, известный миллионам зрителей как Кузя из культового сериала "Универ. Новая общага", сталкивается с серьёзным профессиональным вызовом: его практически не приглашают в большое кино.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

Кинокритик Александр Голубчиков пояснил, что актёр стал "заложником" своего самого знаменитого образа.

"Работа в сериале — это почти клеймо. Очень сложно потом преодолеть и переиграть себя. Все в тебе видят одно амплуа", — цитируют эксперта "Страсти".

Он подчеркнул, что огромная популярность многосерийного проекта не всегда благо для актёра. Многие звёзды сериалов, как отметил критик, переживают "тяжёлую депрессию" из-за страха навсегда остаться актёром одной роли и отсутствия серьёзных предложений.

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации для Гогунского кинокритик видит радикальную смену карьерной стратегии. Он выразил уверенность, что у актёра, несмотря на сложности, ещё есть потенциал для такого шага, так как артист молод.

В заключение критик указал на то, что инициатива по преодолению "клейма" Кузи должна исходить от самого актёра.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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