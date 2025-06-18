25 лет под слоем пыли: как звезда Гарри Поттера обнаружил свой потерянный Rolls-Royce

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Легендарный ирландский актёр Ричард Харрис, звезда фильмов о Гарри Поттере, стал героем невероятной истории. На 25 лет он забыл свой роскошный Rolls-Royce Phantom V на закрытой парковке в Манхэттене.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ логотип Rolls-Royce

Этот автомобиль, символ роскоши 60-х годов, был приобретён Харрисом после успеха фильма "Герои Телемарка" в 1965 году. Однако, жизнь актёра, известного своим расточительным образом жизни и бурными вечеринками, теперь стала частью этой загадочной истории.

Прошло более двух десятилетий, и за хранение автомобиля накопился внушительный долг: сумма разнится от 92 000 до 543 000 долларов. Харрис вспомнил о своём забытом Rolls-Royce лишь увидев старую фотографию.

После многочисленных звонков бывшим жёнам, друзьям и финансовому аудиту, автомобиль был найден. Дальнейшие события покрыты тайной. Одни источники утверждают, что Харрис забирал машину перед смертью в 2002 году, другие — что его вторая жена продала его, чтобы покрыть долг за парковку.

История забытого Rolls-Royce стала символом экстравагантной жизни Ричарда Харриса. Независимо от того, какова истинная развязка, она отражает непредсказуемый и яркий характер актёра, навсегда запомнившегося зрителям в роли Альбуса Дъмблдора.

Харрис умер в Лондоне в возрасте 72 лет, через три месяца после того, как ему был поставлен диагноз "болезнь Ходжкина".

Уточнения

Ри́чард Сент-Джон Фрэ́нсис Ха́ррис (англ. Richard St. John Francis Harris; 1 октября 1930, Лимерик, Ирландское Свободное государство — 25 октября 2002, Лондон, Великобритания) — ирландский актёр и певец.

