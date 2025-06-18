Координатор интима спас съёмки: почему Дакоту потряс опыт работы над Материалисткой

Дакота Джонсон в интервью для подкаста Good Hang Эми Полер сообщила о новом профессиональном опыте.
На съёмках драмы "Материалистка" (2025) актриса впервые за 15 лет карьеры работала с координатором интимных сцен.
"Это был потрясающий специалист. Совершенно иной уровень съёмочного процесса", — поделилась Джонсон.
Она отметила контраст с прошлыми проектами и указала на то, что обычно подобные сцены лишены сексуальности и комфорта.
Особый акцент актриса сделала на подходе к ролям: "Важно понимать тип героини — секс-символ, домохозяйка или испуганная женщина. Я всегда продумываю, как тело персонажа выражает характер". Джонсон также поблагодарила мать за воспитание уверенности в себе.
Критически актриса отозвалась о работе над трилогией "Пятьдесят оттенков серого" (2015-2018), где координаторы отсутствовали: "Процесс превратился в нечто безумное. Были разногласия, но открыто говорить об этом раньше я не могла".
Дакота Майи Джонсон (англ. Dakota Mayi Johnson; род. 4 октября 1989, Остин, Техас, США) — американская актриса и модель.
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