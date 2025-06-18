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Голый пистолет возвращается: Лиам Нисон выходит на тропу абсурда

1:10
Кино » Зарубежное кино

Paramount Pictures поделилась первым трейлером долгожданного ремейка "Голого пистолета". Спустя 30 лет франшиза возвращается как "сиквел-наследник".

Кино
Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кино

Лиам Нисон блестяще наследует дело Лесли Нильсена, играя его сына — лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего из элитного Отряда особого назначения.

Трейлер — фейерверк абсурда! Нисон пародирует свою роль из "Заложницы": "Отомстив, пути назад нет", — заявляет он, отрывая руки нападавшему. Расследуя убийство брата роковой Бет (Памела Андерсон), Фрэнк должен спасти отдел от расформирования. Его напарник — капитан Эд Хокен-младший (Пол Уолтер Хаузер).

Отсылки к классике щедры: трогательная сцена у мемориальных досок отцов, "полицейские дела" в кофейном туалете.

Звёздный состав включает Дэнни Хьюстона, Коди Роудса и Баста Раймса. Режиссёр оригинала Дэвид Цукер раскритиковал первый тизер, но новый — мощнее. "Голый пистолет" стартует в кино 1 августа 2025.

Уточнения

«Голый пистолет: из архивов Полицейского отряда!» (англ. The Naked Gun: from the Files of Police Squad!) — американская комедия в жанре пародии, выпущенная режиссёром Дэвидом Цукером в 1988 году. В главной роли — Лесли Нильсен. 

Уильям Джон (Лиам) Ни́сон (англ. William John (Liam) Neeson; род. 7 июня 1952) — ирландский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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