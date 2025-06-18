Кино умирает без сценариев: Джеймс Ганн объявил войну голливудской халтуре в DC Studios

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Глава DC Studios Джеймс Ганн обрушился с резкой критикой на современный Голливуд, назвав съёмки без готовых сценариев главной причиной "смерти киноиндустрии".

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

В интервью Rolling Stone режиссёр подчеркнул, что ни один проект под его руководством не стартует без качественного текста.

"Люди снимают фильмы без сценария — вот корень проблемы, а не конкуренция с домашними экранами", — заявил Ганн.

Он привёл показательный пример: недавно DC Studios отменила одобренный и подготовленный к съёмкам проект исключительно из-за слабого сценария: "Все горели желанием снимать. Но я не могу снимать плохой сценарий".

Ганн подтвердил, что будущие проекты студии — сериал "Фонари", фильмы "Супергёрл" и "Глиноликий" — выбраны именно благодаря "чертовски хорошим" сценариям.

С момента назначения в октябре 2022 года (совместно с Питером Сафраном) он ввёл это правило как стандарт для обновленной DC, отказавшись от практики прежней DC Films.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Ганн-мла́дший (англ. James Francis Gunn Jr.; род. 5 августа 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, романист и музыкант.

