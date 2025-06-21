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Откуда пошла страсть Тома Круза к выполнению собственных трюков в кино

1:14
Кино

Актёр Роб Лоу рассказал, когда Том Круз впервые выполнил сложный трюк в кинокадре.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Лоу поведал, как актёрам пришлось "практиковаться, чтобы стать гимнастами" во время съёмок фильма.

Хотя Том Круз сейчас известен тем, что выполняет свои собственные (часто опасные) трюки, Роб Лоу говорит, что актёр, кажется, начал свою карьеру в трюках благодаря фильму "The Outsiders" 1983 года.

"Когда я вижу Тома, выполняющего эти удивительные трюки, я вспоминаю, как Фрэнсис заставил нас, по какой-то причине, практиковаться, чтобы стать гимнастами", — сказал Лоу.

Затем он спросил Ральфа Маччио, помнит ли он это.

"Ну, да, все делали свои кувырки назад," — сказал Маччио, которому сейчас 63 года.

Лоу сказал, что на актёров было "много давления", чтобы "научиться делать кувырки.

"И я не знаю, учились ли вы когда-нибудь делать стоячий кувырок назад, — добавил он. — Это сложно, это страшно. Том был единственным, кто сделал это".

Ранее сообщалось, что Том Круз стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise; полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000).
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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