Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф

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1:17
Кино » Зарубежное кино

Уилл Смит впервые публично признался, что отказался от главных ролей в культовых фильмах "Начало" и "Матрица" из-за непонимания режиссёрских задумок, назвав это самым большим сожалением карьеры.

Уилл Смит
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Уилл Смит

В эфире Kiss Xtra актёр заявил: "Крис Нолан предложил "Начало" мне первым. Но я совершенно не понял его питч".

Смит пояснил, что фильмы об альтернативных реальностях сложно объяснить, и он глубоко сожалеет об отказе Нолану и сёстрам Вачовски ("Матрица"). По его словам, Вачовски во время презентации акцентировали технологию съёмок ("Представь зависание в прыжке с облётом камеры на 360°"), а не сюжет, что не впечатлило звезду.

Также Смит прокомментировал уход из проекта "Джанго освобождённый" Квентина Тарантино (роль досталась Джейми Фоксу). Актёр хотел видеть фильм историей любви, а не мести.

"Мы не сошлись во взглядах. Я отчаянно хотел снять его, но считал, что это должна быть любовь, а не месть", – пояснил он.

Напомним, изначально в "Начале" Нолан рассматривал Брэда Питта, но после отказа Смита роль Доминика Кобба исполнил Леонардо Ди Каприо.

Уточнения

Уи́ллард Кэ́рролл (Уи́лл) Смит Второй (англ. Willard Carroll "Will" Smith II; род. 25 сентября 1968, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель.

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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