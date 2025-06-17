Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф

Уилл Смит впервые публично признался, что отказался от главных ролей в культовых фильмах "Начало" и "Матрица" из-за непонимания режиссёрских задумок, назвав это самым большим сожалением карьеры.
В эфире Kiss Xtra актёр заявил: "Крис Нолан предложил "Начало" мне первым. Но я совершенно не понял его питч".
Смит пояснил, что фильмы об альтернативных реальностях сложно объяснить, и он глубоко сожалеет об отказе Нолану и сёстрам Вачовски ("Матрица"). По его словам, Вачовски во время презентации акцентировали технологию съёмок ("Представь зависание в прыжке с облётом камеры на 360°"), а не сюжет, что не впечатлило звезду.
Также Смит прокомментировал уход из проекта "Джанго освобождённый" Квентина Тарантино (роль досталась Джейми Фоксу). Актёр хотел видеть фильм историей любви, а не мести.
"Мы не сошлись во взглядах. Я отчаянно хотел снять его, но считал, что это должна быть любовь, а не месть", – пояснил он.
Напомним, изначально в "Начале" Нолан рассматривал Брэда Питта, но после отказа Смита роль Доминика Кобба исполнил Леонардо Ди Каприо.
Уи́ллард Кэ́рролл (Уи́лл) Смит Второй (англ. Willard Carroll "Will" Smith II; род. 25 сентября 1968, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель.
Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.