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Ганнибал Лектер глазами Педро Паскаля: актёр раскрыл свою амбицию

1:06
Кино » Зарубежное кино

Педро Паскаль раскрыл неожиданную актёрскую амбицию в ходе промо-интервью Vogue с партнёршей по ромкому "Материалистка" Дакотой Джонсон.

Педро Паскаль
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Педро Паскаль

На вопрос "Кого вы мечтаете сыграть?" звезда "Мандалорца" без колебаний выпалил: "Ганнибала Лектера!".

Персонаж-каннибал из "Молчания ягнят" и книг Томаса Харриса стал для Паскаля идеалом трансформации.

"Это была мгновенная ассоциация — даже секунду не думал", — подчеркнул актёр.

Признание прозвучало иронично на фоне его образа в новом фильме: там Паскаль играет Гарри — "идеального мужчину", за которого борется сваха (Джонсон), пока не вмешивается её бывший (Крис Эванс).

Интервью в формате ролевой игры, где актёры берут интервью друг у друга, стало частью промокампании ленты. Фанаты отмечают контраст: после уютного ромкома Паскаль жаждет воплотить одного из самых пугающих антигероев в истории кино.

Ранее Лектера играли Энтони Хопкинс (Оскар) и Мадс Миккельсен (в сериале "Ганнибал"). 

Уточнения

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр. 

Ганниба́л Ле́ктер (англ. Hannibal Lecter) — персонаж, созданный писателем, журналистом и сценаристом Томасом Харрисом. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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