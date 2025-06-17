Ганнибал Лектер глазами Педро Паскаля: актёр раскрыл свою амбицию

Педро Паскаль раскрыл неожиданную актёрскую амбицию в ходе промо-интервью Vogue с партнёршей по ромкому "Материалистка" Дакотой Джонсон.
На вопрос "Кого вы мечтаете сыграть?" звезда "Мандалорца" без колебаний выпалил: "Ганнибала Лектера!".
Персонаж-каннибал из "Молчания ягнят" и книг Томаса Харриса стал для Паскаля идеалом трансформации.
"Это была мгновенная ассоциация — даже секунду не думал", — подчеркнул актёр.
Признание прозвучало иронично на фоне его образа в новом фильме: там Паскаль играет Гарри — "идеального мужчину", за которого борется сваха (Джонсон), пока не вмешивается её бывший (Крис Эванс).
Интервью в формате ролевой игры, где актёры берут интервью друг у друга, стало частью промокампании ленты. Фанаты отмечают контраст: после уютного ромкома Паскаль жаждет воплотить одного из самых пугающих антигероев в истории кино.
Ранее Лектера играли Энтони Хопкинс (Оскар) и Мадс Миккельсен (в сериале "Ганнибал").
Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр.
Ганниба́л Ле́ктер (англ. Hannibal Lecter) — персонаж, созданный писателем, журналистом и сценаристом Томасом Харрисом.
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