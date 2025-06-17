Не верьте, пожалуйста, этой чуши: Анна Пересильд стала жертвой искусственного интеллекта

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Некие шутники решили ради смеха создать с помощью нейросети видео, на котором искусственно созданная девушка, внешне и голосом не отличающаяся от Анны Пересильд, рассказывает о своей беременности от Вани Дмитриенко и о планах принять участие в шоу "Мама в 16".

Фото: commons.wikimedia.org by Humanrobo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Робот

Анна эмоционально отреагировала в личном блоге на такую шутку. Она была шокирована увиденным и призвала поклонников не верить этому ролику. Также Пересильд призналась, что даже близкие поначалу поверили в её беременность, настолько поразительным было сходство.

"Какой-то ужас вообще происходит. Это просто трэш! Это трэшнина! Значит, программа… это всё сгенерировано нейросетью. Ну понятно, да? Какое-то видео о том, что я якобы беременна в 16. Это ужас, ребят. Я же надеюсь, что вы понимаете: это просто нейросеть? Это ужас. Не знаю, что это такое, как с этим быть! Потому что мне уже некоторые знакомые пишут: "Аня, это что, правда?" Я говорю: "Нет, это нейросеть!" В общем, ужас. Не верьте, пожалуйста, этой чуши", — обратилась Пересильд к подписчикам.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.

