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Секреты Брэда Питта: как актёр извлекает уроки из прошлого и движется вперёд

1:15
Кино

На премьере своего нового фильма "Формула-1" Брэд Питт откровенно рассказал о своём прошлом и о том, как он извлёк из него уроки. После завершения сложного развода с Анджелиной Джоли актёр признал, что совершал ошибки, но теперь стремится двигаться вперед. Несмотря на юридическое завершение развода, Питт подчеркнул, что это скорее формальность, чем значимая эмоциональная веха.

Брэд Питт
Фото: flickr.com by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брэд Питт

Развод и борьба за опеку над шестью детьми оказали глубокое влияние на отношения Питта с его семьёй. Сообщается, что ни один из его детей сейчас с ним не общается, а одна из дочерей даже подала прошение об исключении фамилии "Питт" из своего имени. Источники утверждают, что детям трудно простить отца и наладить с ним отношения после развода, особенно из-за их преданности матери.

Несмотря на напряжённость в семье, Питт нашёл утешение в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Он надеется на новое начало и даже возможность расширения семьи с ней. Питт по-прежнему стремится к личностному росту и надеется, что со временем сможет восстановить отношения со своими детьми.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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