Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney

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Кокой проект студии Disney побил все рекорды по популярности.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

Фильм "Холодное сердце" ("Frozen") стал одним из самых популярных фильмов Disney всех времён.

После запуска своего потокового сервиса Disney экспериментировал с различными видами контента. Дорогостоящие шоу Marvel и Star Wars, оригинальные анимационные программы — всё это активно продвигалось на платформе с переменным успехом.

Однако один подход Disney+ получил единодушное одобрение зрителей, и новый проект "Холодное сердце" подтверждает, что компания продолжает развивать данное направление.

После успеха фильма "Холодное сердце" 2013 года Disney осознала, что получила новую крупную франшизу. Это привело к быстрому расширению вселенной, включая выход второй части и предстоящий выпуск третьей и четвертой частей.

Но мир "Холодного сердца" вышел далеко за пределы киноэкранов, породив игрушки, аттракционы в парках развлечений, короткие мультфильмы и многое другое. Одной из наиболее уникальных форм искусства, связанных с "Холодным сердцем", стала бродвейская постановка, премьера которой состоялась на Бродвее в 2018 году, а тур по Северной Америке проходил с 2019 по 2024 годы.

Профессиональная запись бродвейского мюзикла "Холодное сердце" появится на Disney+ 20 июня 2025 года

Под названием "Холодное сердце: Большой бродвейский мюзикл" зрители смогут посмотреть спектакль прямо дома. Компания профессионально записала представление и планирует выпустить его на платформе 20 июня 2025 года. Таким образом, фанаты скоро смогут насладиться историей "Холодного сердца" совершенно новым способом.

Музыкальная версия рассказывает ту же историю, что и оригинальный фильм, но представлена в формате живого театрального представления. Постановка включает 12 новых песен, специально созданных для мюзикла, наряду с известными композициями из оригинального фильма, что делает просмотр привлекательным для поклонников "Холодного сердца".

Мюзикл "Холодное сердце" становится продолжением успешных проектов Disney+.

Уточнения

«Холодное сердце 2» (англ. Frozen II) — американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм, выпущенный в 2019 году студией Walt Disney Animation Studios и распространяемый студией Walt Disney Studios Motion Pictures. Мультфильм стал 58-м полнометражным мультфильмом, снятым студией, и продолжением мультфильма «Холодное сердце».

