Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пионы говорят спасибо: как правильная подкормка перед цветением изменит всё
Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот
Драгоценности из глубин Земли: куда делось золото, которое было у нас под носом
Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира
Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу
Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома
Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься

Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney

2:26
Кино

Кокой проект студии Disney побил все рекорды по популярности.

Дисней
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дисней

Фильм "Холодное сердце" ("Frozen") стал одним из самых популярных фильмов Disney всех времён.

После запуска своего потокового сервиса Disney экспериментировал с различными видами контента. Дорогостоящие шоу Marvel и Star Wars, оригинальные анимационные программы — всё это активно продвигалось на платформе с переменным успехом.

Однако один подход Disney+ получил единодушное одобрение зрителей, и новый проект "Холодное сердце" подтверждает, что компания продолжает развивать данное направление.

После успеха фильма "Холодное сердце" 2013 года Disney осознала, что получила новую крупную франшизу. Это привело к быстрому расширению вселенной, включая выход второй части и предстоящий выпуск третьей и четвертой частей.

Но мир "Холодного сердца" вышел далеко за пределы киноэкранов, породив игрушки, аттракционы в парках развлечений, короткие мультфильмы и многое другое. Одной из наиболее уникальных форм искусства, связанных с "Холодным сердцем", стала бродвейская постановка, премьера которой состоялась на Бродвее в 2018 году, а тур по Северной Америке проходил с 2019 по 2024 годы.

Профессиональная запись бродвейского мюзикла "Холодное сердце" появится на Disney+ 20 июня 2025 года

Под названием "Холодное сердце: Большой бродвейский мюзикл" зрители смогут посмотреть спектакль прямо дома. Компания профессионально записала представление и планирует выпустить его на платформе 20 июня 2025 года. Таким образом, фанаты скоро смогут насладиться историей "Холодного сердца" совершенно новым способом.

Музыкальная версия рассказывает ту же историю, что и оригинальный фильм, но представлена в формате живого театрального представления. Постановка включает 12 новых песен, специально созданных для мюзикла, наряду с известными композициями из оригинального фильма, что делает просмотр привлекательным для поклонников "Холодного сердца".

Мюзикл "Холодное сердце" становится продолжением успешных проектов Disney+.

Уточнения

«Холодное сердце 2» (англ. Frozen II) — американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм, выпущенный в 2019 году студией Walt Disney Animation Studios и распространяемый студией Walt Disney Studios Motion Pictures. Мультфильм стал 58-м полнометражным мультфильмом, снятым студией, и продолжением мультфильма «Холодное сердце».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Пионы говорят спасибо: как правильная подкормка перед цветением изменит всё
Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот
Драгоценности из глубин Земли: куда делось золото, которое было у нас под носом
Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира
Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу
Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома
Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney
Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.