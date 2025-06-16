Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney

Кокой проект студии Disney побил все рекорды по популярности.
Фильм "Холодное сердце" ("Frozen") стал одним из самых популярных фильмов Disney всех времён.
После запуска своего потокового сервиса Disney экспериментировал с различными видами контента. Дорогостоящие шоу Marvel и Star Wars, оригинальные анимационные программы — всё это активно продвигалось на платформе с переменным успехом.
Однако один подход Disney+ получил единодушное одобрение зрителей, и новый проект "Холодное сердце" подтверждает, что компания продолжает развивать данное направление.
После успеха фильма "Холодное сердце" 2013 года Disney осознала, что получила новую крупную франшизу. Это привело к быстрому расширению вселенной, включая выход второй части и предстоящий выпуск третьей и четвертой частей.
Но мир "Холодного сердца" вышел далеко за пределы киноэкранов, породив игрушки, аттракционы в парках развлечений, короткие мультфильмы и многое другое. Одной из наиболее уникальных форм искусства, связанных с "Холодным сердцем", стала бродвейская постановка, премьера которой состоялась на Бродвее в 2018 году, а тур по Северной Америке проходил с 2019 по 2024 годы.
Профессиональная запись бродвейского мюзикла "Холодное сердце" появится на Disney+ 20 июня 2025 года
Под названием "Холодное сердце: Большой бродвейский мюзикл" зрители смогут посмотреть спектакль прямо дома. Компания профессионально записала представление и планирует выпустить его на платформе 20 июня 2025 года. Таким образом, фанаты скоро смогут насладиться историей "Холодного сердца" совершенно новым способом.
Музыкальная версия рассказывает ту же историю, что и оригинальный фильм, но представлена в формате живого театрального представления. Постановка включает 12 новых песен, специально созданных для мюзикла, наряду с известными композициями из оригинального фильма, что делает просмотр привлекательным для поклонников "Холодного сердца".
Мюзикл "Холодное сердце" становится продолжением успешных проектов Disney+.
«Холодное сердце 2» (англ. Frozen II) — американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм, выпущенный в 2019 году студией Walt Disney Animation Studios и распространяемый студией Walt Disney Studios Motion Pictures. Мультфильм стал 58-м полнометражным мультфильмом, снятым студией, и продолжением мультфильма «Холодное сердце».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.