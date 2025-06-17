Тайное увлечение Эммы Уотсон: чем она занимается в свободное от съёмок время?

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Вопреки образу книжного червя, который закрепился за Эммой Уотсон благодаря роли Гермионы Грейнджер, актриса обладает неожиданным спортивным талантом.

Фото: flickr.com by Joella Marano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмма Уотсон

В годы учёбы в Оксфордском университете она увлеклась греблей. В мае Эмма была замечена на знаменитой университетской регате Summer Eights, проходившей на реке Темзе. Фотографии, опубликованные Daily Mail, запечатлели её в роли рулевого команды Оксфорда.

Актриса, одетая в белую бейсболку, солнцезащитные очки и белую майку, уверенно руководила командой из восьми гребцов, координируя их действия с помощью микрофона. Члены команды с фиолетовой раскраской на лицах и в чёрно-фиолетовой форме демонстрировали командный дух и стремление к победе.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.

