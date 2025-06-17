Балерина с Аной де Армас бьёт рекорды франшизы, но скрывает фатальную ошибку

Спин-офф вселенной "Джон Уик" — "Балерина" с Аной де Армас — достиг символичной вехи, обогнав сборы первой части франшизы (43 млн долларов в 2014 г.).
После слабой премьеры (24 млн долларов в США) фильм собрал 41.1 млн долларов за 2 недели. Однако праздновать рано: при бюджете в 90 млн долларов лента терпит кассовый крах.
Прогнозы указывают на резкое падение (-64% на вторых выходных), исключающее выход даже на 100 млн долларов. Для окупаемости с учётом маркетинга и доли кинотеатров нужно примерно 225 млн долларов.
Хотя Киану Ривз в роли Уика привлёк фанатов, "Балерина" стала худшим стартом франшизы после "Джона Уика 3" (56 млн долларов). С поправкой на инфляцию оригинальный фильм собрал бы сегодня 59 млн долларов.
Спин-офф также не дотянет до "Главы 2" (92 млн долларов) и тем более рекордных 187 млн долларов "Главы 4". Единственная надежда Lionsgate — успех на Starz (ноябрь) и цифровых платформах.
«Балери́на» (англ
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