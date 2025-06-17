Бэтмен: Начало — 20 лет назад Нолан спрятал в фильме секрет, перевернувший Голливуд

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Ровно 20 лет назад, 15 июня 2005 года, "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана перезапустило не только легендарного героя, но и всю голливудскую индустрию.

Фото: commons.wikimedia.org by Celsoazevedo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бэтмен

После провала "Бэтмена и Робина" (1997) скепсис был огромен, но Нолан и сценарист Дэвид Гойер совершили невозможное. Их мрачный, реалистичный подход ("Никаких облегающих костюмов!") возродил веру в франшизу.

Фильм собрал 373 млн долларов, получил оскаровскую номинацию и положил начало трилогии, признанной одной из величайших в истории кино.

"Тёмный рыцарь" (2008) и "Возрождение легенды" (2012) умножили успех. Трилогия стала шаблоном для перезапусков: от "Джеймса Бонда" до "Человека-паука". Она сформировала эстетику "сурового реализма" в блокбастерах, повлияла на комиксы, игры (серия Arkham) и даже закрепила Нолана как главного режиссёра Warner Bros. на 15 лет.

Хотя сегодня критики говорят о креативном застое из-за наследия Нолана, его трилогия остаётся непревзойдённым эталоном. Гений Нолана в том, что он рассказал свою историю — и ушёл, не превращая Бэтмена в бесконечный конвейер.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



«Бэ́тмен: Нача́ло» (англ. Batman Begins) — супергеройский фильм 2005 года, четвёртый полнометражный фильм режиссёра Кристофера Нолана по сценарию Нолана и Дэвида С. Гойера.

