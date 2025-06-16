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Тёмная сторона обаяния: как Скала скрывает манипулятора в новом проекте Аронофски

1:19
Кино » Зарубежное кино

Оскароносный режиссёр Даррен Аронофски ("Чёрный лебедь", "Кит") заключил сделку со студией A24 на новый фильм "Прорыв" (Breakthrough).

Дуэйн "Скала" Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дуэйн "Скала" Джонсон

Как сообщает Deadline, главную роль исполнит Дуэйн "Скала" Джонсон — он воплотит харизматичного мотивационного гуру, чьё обаяние скрывает тёмную, манипулятивную натуру.

Сценарий Зика Гудмана перенесёт зрителей в Южную Калифорнию рубежа тысячелетий. Сюжет сфокусируется на отчуждённом юноше, попавшем под влияние этого гуру, чьи методы ставят под сомнение моральные нормы. Для Джонсона это второй проект с A24 после бойцовской драмы "Крушащая машина" (октябрь 2025).

Сотрудничество Аронофски и A24 уже принесло успех: драма "Кит" вернула Брендану Фрейзеру карьеру и принесла ему "Оскар". "Прорыв" станет дерзким экспериментом, ломающим амплуа Джонсона.

Параллельно режиссёр готовит к релизу криминальный триллер "Пойман на краже" (август 2025) с Остином Батлером и российскими актёрами Юрием Колокольниковым и Никитой Кукушкиным. Съёмки "Прорыва" начнутся после его выхода.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
 

Да́ррен Ароно́фски (англ. Darren Aronofsky; род. 12 февраля 1969, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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