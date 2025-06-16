Райан Рейнольдс экранизирует дерзкую книгу Я ем какашки: мультфильм о жуке-супергерое

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Paramount Animation и кинокомпания Райана Рейнольдса Maximum Effort запустили экранизацию бестселлера Марка Петта "Я ем какашки: История жука-навозника". Об этом сообщает Deadline.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Райан Рейнольдс

Мультфильм расскажет о юном жуке-навознике Дагги, который переезжает с семьёй и начинает учёбу в новой школе. Герой отчаянно пытается влиться в компанию насекомых-подростков, но страшно стесняется своей необычной "диеты" и образа жизни. Ситуация меняется, когда в городе таинственно исчезают жители. Дагги и его сородичи понимают, что их уникальные способности — ключ к спасению и настоящая суперсила.

История, по словам источников, несёт мощный посыл о принятии себя, борьбе с буллингом, дружбе и терпимости к чужим традициям. Фильм также включит образовательные факты о мире насекомых.

Режиссёром выступит оскароносный Джош Кули ("История игрушек 4"), а музыку напишут Бендж Пасек и Джастин Пол ("Ла-Ла Ленд"). Рейнольдс выступает продюсером. Даты выхода и состав озвучки пока не раскрываются.

Уточнения

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.



