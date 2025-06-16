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Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от культовой роли в известном сериале: в чём причина

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Кино » Зарубежное кино

Легендарная Ким Кэтролл, прославившаяся как Саманта Джонс в "Сексе в большом городе", раскрыла, что четыре раза отклоняла предложение сняться в сериале.

Ким Кэтролл
Фото: flickr.com by UKinUSA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ким Кэтролл

Причиной такого решения стал её собственный "самоэйджизм". В интервью The Times 68-летняя звезда созналась: она не верила, что сможет выглядеть сексуально на экране в свои 40+.

"Теперь всё иначе: женщины после 40 сохраняют привлекательность", — отметила Кэтролл.

Она подчеркнула контраст между собой и своей героиней-либертиной, назвав себя "серийной моногамисткой".

Несмотря на создание одного из самых узнаваемых образов в шести сезонах и двух фильмах, Ким подтвердила отсутствие дружбы с тремя другими ведущими актрисами проекта. 

Уточнения

Ким Виктория Кэттро́лл (англ. Kim Victoria Cattrall; род. 21 августа 1956, Ливерпуль, Великобритания) — англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе» (1998—2004).

«Секс в большо́м го́роде» (англ. Sex and the City, дословный перевод названия — «Секс и большой город») — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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