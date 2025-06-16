Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от культовой роли в известном сериале: в чём причина

Легендарная Ким Кэтролл, прославившаяся как Саманта Джонс в "Сексе в большом городе", раскрыла, что четыре раза отклоняла предложение сняться в сериале.
Причиной такого решения стал её собственный "самоэйджизм". В интервью The Times 68-летняя звезда созналась: она не верила, что сможет выглядеть сексуально на экране в свои 40+.
"Теперь всё иначе: женщины после 40 сохраняют привлекательность", — отметила Кэтролл.
Она подчеркнула контраст между собой и своей героиней-либертиной, назвав себя "серийной моногамисткой".
Несмотря на создание одного из самых узнаваемых образов в шести сезонах и двух фильмах, Ким подтвердила отсутствие дружбы с тремя другими ведущими актрисами проекта.
Ким Виктория Кэттро́лл (англ. Kim Victoria Cattrall; род. 21 августа 1956, Ливерпуль, Великобритания) — англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе» (1998—2004).
«Секс в большо́м го́роде» (англ. Sex and the City, дословный перевод названия — «Секс и большой город») — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.
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