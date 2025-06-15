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Изаура в Сибири! Легенда бразильского кино Луселия Сантус сниметcя в российском фильме о любви

1:02
Кино » Российское кино

Культовая бразильская актриса Луселия Сантус, прославившаяся ролью Изауры в легендарном сериале 1970-х, присоединилась к российскому кинопроекту.

Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

Как сообщает kp.ru, хакасская студия "Ветер перемен" готовит романтическую комедию "Привет, я из Бразилии!".

По словам продюсера Владислава Кафеева, Сантус исполнит роль тёти главного героя — молодого бразильца, отправляющегося в Сибирь вслед за русской возлюбленной. На роль племянника также пригласят бразильского актёра. Режиссёром выступит Михаил Мерзликин ("Харах Оды", "Шаман").

Съёмки стартуют в 2026 году экстремальным маршрутом: от Рио-де-Жанейро до сибирских локаций — Абакана, Шушенского и турбазы "Ергаки".

В российский актёрский состав войдут Амаду Мамадаков и Марина Федункив, ранее работавшая с Мерзликиным. Проект станет уникальным культурным мостом между странами.

Уточнения

«Рабы́ня Иза́ура» (порт Escrava Isaura) — бразильский телесериал 1976 года телекомпании Globo по одноимённому роману 1875 года Бернарду Гимарайнша.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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