Изаура в Сибири! Легенда бразильского кино Луселия Сантус сниметcя в российском фильме о любви

Культовая бразильская актриса Луселия Сантус, прославившаяся ролью Изауры в легендарном сериале 1970-х, присоединилась к российскому кинопроекту.
Как сообщает kp.ru, хакасская студия "Ветер перемен" готовит романтическую комедию "Привет, я из Бразилии!".
По словам продюсера Владислава Кафеева, Сантус исполнит роль тёти главного героя — молодого бразильца, отправляющегося в Сибирь вслед за русской возлюбленной. На роль племянника также пригласят бразильского актёра. Режиссёром выступит Михаил Мерзликин ("Харах Оды", "Шаман").
Съёмки стартуют в 2026 году экстремальным маршрутом: от Рио-де-Жанейро до сибирских локаций — Абакана, Шушенского и турбазы "Ергаки".
В российский актёрский состав войдут Амаду Мамадаков и Марина Федункив, ранее работавшая с Мерзликиным. Проект станет уникальным культурным мостом между странами.
«Рабы́ня Иза́ура» (порт Escrava Isaura) — бразильский телесериал 1976 года телекомпании Globo по одноимённому роману 1875 года Бернарду Гимарайнша.
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