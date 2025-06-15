От блестящей карьеры к скромной жизни: как сложилась судьба легендарного Гойко Митича

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В 1966 году жизнь сербского актёра Гойко Митича круто изменилась: он переехал в Берлин и начал карьеру в киностудии "ДЕФА". Всенародную славу ему принесли роли благородных индейцев. Образ отца Виннету стал его последней работой в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Liebig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гойко Митич

В наши дни он продолжает радовать поклонников, выступая на театральной сцене. Сейчас его можно увидеть в роли индейца в постановке "Полёт над гнездом кукушки" и в мюзикле "Алексис Зорбас", созданном по мотивам романа Никоса Казандзакиса.

В своё время он был настоящим кумиром, покорителем женских сердец. Целые поколения выросли на его фильмах, вдохновляясь его героями.

Несмотря на годы, 85-летний актёр сохраняет прекрасную физическую форму. Помимо съёмок в сериалах и работы в театре, он ежедневно занимается спортом и открыт для новых отношений.

Уже более сорока лет он живёт в скромной квартире в берлинском районе Кепеник и получает небольшую пенсию. Он предпочитает передвигаться по городу на велосипеде, на котором ездит за покупками и просто наслаждается Берлином. Бывший член сборной Югославии по гребле, он по-прежнему в отличной форме. Летом он любит кататься на каноэ по берлинским озёрам, а также нырять в море в Греции.

Уточнения

Го́йко Ми́тич (серб. Гојко Митић, род. 13 июня 1940) — каскадёр, киноактёр и режиссёр сербского происхождения.

