Думал о пластической операции: Джейсон Айзекс раскрыл секрет, почему его карьера чуть не рухнула после Питера Пэна

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Джейсон Айзекс, знакомый зрителям по ролям в "Гарри Поттере" и "Белом лотосе", поделился непростым периодом в своей карьере, связанным с фильмом "Питер Пэн" 2003 года.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джейсон Айзекс

В недавнем подкасте Dinner's On Me с Джесси Тайлером Фергюсоном он рассказал, что после выхода фильма, где он сыграл капитана Крюка и мистера Дарлинга, его карьера оказалась под угрозой. Фильм, несмотря на его художественные достоинства, провалился в прокате, что негативно сказалось на перспективах многих участников проекта. Айзекс в шутку отметил, что ему даже пришлось задуматься о смене профессии и пластической хирургии.

Несмотря на это, актёр подчеркнул, что не жалеет об участии в "Питере Пэне", назвав его потрясающим проектом. Он признался, что не возлагал на фильм чрезмерных надежд, что помогло ему легче пережить коммерческий провал.

В интервью FilmSpeak в 2021 году Айзекс уже упоминал о завышенных ожиданиях, которые возлагались на фильм во время производства. Ему даже пророчили участие в "оскаровской гонке". Однако, когда фильм не оправдал коммерческих надежд, Айзекс, по его словам, не был сильно разочарован, так как не строил иллюзий относительно его успеха. Он подчеркнул, что, хотя провал и был обидным, он не позволил ему сломить себя.

Уточнения

Дже́йсон Майкл А́йзекс (англ. Jason Michael Isaacs; род. 6 июня 1963, Ливерпуль) — британский актёр, играющий преимущественно отрицательных персонажей.

