Фильмы о супергероях больше не впечатляют: Дакота Джонсон объяснила, почему зрители устали от Голливуда

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время презентации нового фильма "Материалисты" Дакота Джонсон вновь подняла острый вопрос о проблемах, с которыми сталкивается современный Голливуд. В популярном шоу Hot Ones она откровенно ответила на вопрос ведущего Шона Эванса о нежелании студий рисковать.

Фото: commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дакота Джонсон

Джонсон считает, что одна из главных проблем — это принятие творческих решений "комитетом", а также людьми, которые, по её мнению, не разбираются в кино. Она также подчеркнула, что чрезмерная зависимость от ремейков душит индустрию, лишая зрителей свежих и оригинальных идей. По её словам, публика жаждет новизны и новых впечатлений, а не бесконечного переосмысления старого.

Актриса не стесняется говорить о своём неудачном опыте работы над фильмом "Мадам Паутина", который провалился в прокате и получил разгромные отзывы критиков. Она признала, что пыталась стать супергероиней, но потерпела неудачу. Ранее Джонсон уже заявляла, что провал фильма был обусловлен тем, что многие творческие решения принимаются комитетами или людьми без творческого видения.

В прошлом году она также отмечала, что Голливуд страдает от попыток создавать искусство, основываясь на цифрах и алгоритмах. Джонсон уверена, что зрители гораздо умнее, чем думают руководители студий, и всегда могут отличить подделку от настоящего искусства.

Уточнения

Дакота Майи Джонсон (англ. Dakota Mayi Johnson; род. 4 октября 1989, Остин, Техас, США) — американская актриса и модель.

