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Шаг назад или разумная мера? Певцов призывает вернуть в кино жёсткую цензуру, как во времена СССР

0:48
Кино

Дмитрий Певцов уверен, что в российском кино необходимо возродить жёсткую цензуру, чтобы в фильмах продвигались идеи высокой морали и духовности. Актёр негативно относится ко многому, что сейчас можно увидеть на экранах.

Дмитрий Певцов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Певцов

Певцов вспомнил советские времена, когда каждый фильм проходил строгий отбор и целые комиссии решали, можно ли его пускать в прокат. Певцов считает, что такой подход может пойти на пользу как самому киноискусству, так и зрителям.

"Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жёсткая цензура на всё. На всё, что касается массового просмотра. Ещё Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях", — заявил Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Певцо́в (род. 8 июля 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, театральный педагог и телеведущий; народный артист России (2001), лауреат Государственной премии РФ (1997).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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