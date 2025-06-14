Шаг назад или разумная мера? Певцов призывает вернуть в кино жёсткую цензуру, как во времена СССР

Дмитрий Певцов уверен, что в российском кино необходимо возродить жёсткую цензуру, чтобы в фильмах продвигались идеи высокой морали и духовности. Актёр негативно относится ко многому, что сейчас можно увидеть на экранах.
Певцов вспомнил советские времена, когда каждый фильм проходил строгий отбор и целые комиссии решали, можно ли его пускать в прокат. Певцов считает, что такой подход может пойти на пользу как самому киноискусству, так и зрителям.
"Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жёсткая цензура на всё. На всё, что касается массового просмотра. Ещё Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях", — заявил Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС.
Дми́трий Анато́льевич Певцо́в (род. 8 июля 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, театральный педагог и телеведущий; народный артист России (2001), лауреат Государственной премии РФ (1997).
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