Брэд Питт выдвинул одно условие для совместных съёмок с Томом Крузом: о чём заявил актёр?

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Пока фанаты с нетерпением ждут выхода гоночного блокбастера "Формула 1" с Брэдом Питтом, актёра не могли не спросить о другом гранде голливудского экшена — Томе Крузе.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Вспомнив их совместную работу в культовом "Интервью с вампиром" и легендарные гонки на картингах во время съёмок, журналисты поинтересовались у Питта: возможно ли новое воссоединение звёзд?

Ответ Питта, данный в беседе с E! News, стал одновременно и согласием, и остроумным отказом. Актёр чётко обозначил своё главное условие для любого потенциального проекта с Крузом.

"Ну, я не собираюсь висеть задницей с самолётов и прочее такое. Так что если он [Круз] снова захочет что-то сделать — пусть будет на земле", - отметил он.

Этот комментарий, полный самоиронии и отсылающий к фирменным смертельным трюкам Круза в "Миссии невыполнимой", звучит как вежливый, но твёрдый отказ от участия в амбициозном космическом проекте Тома. И, как признает сам Питт, он вряд ли рванёт сниматься в сиквеле "Дней грома" — другого знакового гоночного фильма Круза.

Юмор Питта скрывает вполне понятное желание избежать экстремальных рисков, которые Круз с радостью берёт на себя. Это же стремление Круза делать все трюки самому, по мнению собеседников индустрии, стало одной из причин, почему он не появился в "Формуле 1". Если бы Круз был в касте гоночного фильма Warner Bros., он наверняка потребовал бы настоящего руля, ставя под угрозу график и бюджет.

Тем не менее, Питт не захлопнул дверь для возможного сотрудничества навсегда. Он понимает ценность их совместного экранного прошлого и потенциал воссоединения — при правильных обстоятельствах. И эти обстоятельства могут возникнуть в другом популярном проекте.

Пока Круз балансирует на крыле самолёта, Питт видит более "приземлённую" возможность для звёздной встречи — в потенциальном фильме "Одиннадцать друзей Оушена" (или "Оушен 14"). Слухи о возвращении франшизы с Питтом и Джорджем Клуни во главе активно циркулируют и будоражат фанатов. Эта атмосфера гламурных афёр и интеллектуального авантюризма идеально подошла бы обоим актёрам, не требуя от Питта прыжков с небоскрёбов.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Том Круз (англ. Tom Cruise; полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

