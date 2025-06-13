Брайан Крэнстон: как слава из Во все тяжкие едва не разрушила 36-летний брак

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69-летний Брайан Крэнстон, звезда сериала "Во все тяжкие", на фестивале Tribeca признался, что мировая известность едва не разрушила его 36-летний брак с актрисой Робин Дирден.

Фото: commons.wikimedia.org by Philip Romano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брайан Крэнстон

В диалоге с Variety он отметил, что известность оставила определённый шрам на их отношениях с супругой. Актёр привёл унизительные примеры: папарацци грубо просили Робин "уйти из кадра" во время съёмок.

Несмотря на давление, пара нашла спасительную формулу: "Я напоминаю себе: это плата за невероятную удачу в профессии". Крэнстон подчеркнул необходимость ежедневно "справляться" со статусом селебрити ради сохранения семьи.

71-летняя Дирден, вышедшая замуж за Брайана в 1989 году, сознательно избегает совместных выходов в свет, хотя продолжает актёрскую карьеру. У пары есть 32-летняя дочь Тейлор.

Откровения актёра прозвучали через 12 лет после завершения культового сериала, принёсшего ему четыре "Эмми".

Уточнения

Бра́йан Ли Крэ́нстон (англ. Bryan Lee Cranston; род. 7 марта 1956, Сан-Фернандо, Калифорния, США) — американский актёр телевидения, кино и озвучивания, режиссёр, продюсер и сценарист.

