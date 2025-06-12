Даша вернулась?: звезда Папиных дочек замечена на съёмках нового сезона

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Анастасия Сиваева, звезда культового ситкома "Папины дочки", может вновь воплотить образ Даши Васнецовой в продолжении сериала.

Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Сиваевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Сиваева

Как сообщает "Вокруг ТВ", в Сети появились кадры со съёмок проекта "Папины дочки. Новые" с участием 33-летней актрисы.

Сиваева покинула кинематограф в 2015 году, ведя закрытый образ жизни. Её возможное возвращение совпало с личными переменами: в феврале 2025 года актриса развелась с бизнесменом Дмитрием Приваркиным, с которым познакомилась ещё во время оригинального сериала (2007-2013).

Интригу добавляет сюжет нового сезона: герой Филиппа Бледного (Веник) оказался в ситуации Сергея Васнецова (Андрей Леонов) — его бросает жена Даша (персонаж Сиваевой). Ранее короткие ролики с "Дашей" появлялись в блоге Дарьи Мельниковой, сыгравшей в оригинале её сестру Женю.

Премьера "Папиных дочек. Новые" состоялась в сентябре 2023 года, но без Сиваевой. Официального подтверждения её участия от продюсеров пока нет.

Уточнения

«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС.

