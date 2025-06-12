Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюбик с характером: эта помада знает, чего вы хотите до того, как вы решите
Ужин, который заставит лизать тарелки: великолепная паста из ресторанов
Пробуждение света: уникальный протез сетчатки может вернуть зрение
Благодарность без шуток: Виктория Макарская внезапно захотела поклониться в ноги хейтерам
Всемирный банк снял запрет на финансирование ядерной энергетики: что это значит для мира
Еда со стола, которую вы даёте из любви, может сократить жизнь животного
70+ человек заразились паразитом в зоопарке Уэльса — как ферма стала эпицентром инфекции
Чёрная смородина сбрасывает ягоды? Причина может быть прямо под ногами
Взвешиваетесь дома? Попробуйте этот трюк для точных результатов

Даша вернулась?: звезда Папиных дочек замечена на съёмках нового сезона

1:14
Кино » Российское кино

Анастасия Сиваева, звезда культового ситкома "Папины дочки", может вновь воплотить образ Даши Васнецовой в продолжении сериала.

Анастасия Сиваева
Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Сиваевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Сиваева

Как сообщает "Вокруг ТВ", в Сети появились кадры со съёмок проекта "Папины дочки. Новые" с участием 33-летней актрисы.

Сиваева покинула кинематограф в 2015 году, ведя закрытый образ жизни. Её возможное возвращение совпало с личными переменами: в феврале 2025 года актриса развелась с бизнесменом Дмитрием Приваркиным, с которым познакомилась ещё во время оригинального сериала (2007-2013).

Интригу добавляет сюжет нового сезона: герой Филиппа Бледного (Веник) оказался в ситуации Сергея Васнецова (Андрей Леонов) — его бросает жена Даша (персонаж Сиваевой). Ранее короткие ролики с "Дашей" появлялись в блоге Дарьи Мельниковой, сыгравшей в оригинале её сестру Женю.

Премьера "Папиных дочек. Новые" состоялась в сентябре 2023 года, но без Сиваевой. Официального подтверждения её участия от продюсеров пока нет. 

Уточнения

«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Пробуждение света: уникальный протез сетчатки может вернуть зрение
Благодарность без шуток: Виктория Макарская внезапно захотела поклониться в ноги хейтерам
Всемирный банк снял запрет на финансирование ядерной энергетики: что это значит для мира
Еда со стола, которую вы даёте из любви, может сократить жизнь животного
70+ человек заразились паразитом в зоопарке Уэльса — как ферма стала эпицентром инфекции
Чёрная смородина сбрасывает ягоды? Причина может быть прямо под ногами
Взвешиваетесь дома? Попробуйте этот трюк для точных результатов
Машины стали умнее — ремонт дороже: что теперь ломается в ДТП чаще всего
Танец закончился — началась трансформация: что случилось с её телом за три года
Плохого полно во мне: Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с внутренними демонами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.