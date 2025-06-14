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Наталья Рудова раскрыла шокирующую правду о начале своей карьеры: что скрывалось за дверью кабинета режиссёра?

1:00
Кино

Наталья Рудова поучаствовала в шоу "Алёна, блин!" и рассказала грустную правду о начале своей карьеры. Как призналась актриса, она столкнулась с неприятным поведением одного известного режиссёра, имя которого она предпочла оставить в тайне.

Наталья Рудова
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Рудова

"Мне было 20—21, я ещё была птенчиком и одуванчиком. Я что-то играла, сидела плакала на встрече в его кабинете, а он: "Если хочешь получить роль, то, пожалуйста, соглашайся на ужин со мной", — делится звезда "Универа".

Понимая, что желания режиссёра не ограничиваются одним только ужином, Рудова сбежала из его кабинета. Алёна Жигалова предположила, что этот режиссёр сейчас жив, тем самым дав понять, что догадывается, о ком идёт речь.

Рудова призналась, что ей всегда было больно сталкиваться с предвзятым отношением к себе, ведь нередко находились люди, уверенные в том, что своим успехом она обязана исключительно красоте.

Уточнения

Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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