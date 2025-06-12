Режиссёр Андреасян рассказал, зачем снимает жену в своих проектах

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Режиссёр Сарик Андреасян опубликовал развёрнутый ответ в Telegram на иронию канала "Героиня Татлера" о частом участии его супруги Лизы Моряк в проектах мужа.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кинолента

Андреасян привёл масштабную историческую параллель.

"Ирина Скобцева снималась у Бондарчука, Нина Гребешкова — у Гайдая, Вера Алентова — у Меньшова. Глеб Панфилов работал с Инной Чуриковой, Янковский — с Оксаной Фандерой, Тодоровский — с Евгенией Брик", — отметил он.

Режиссёр перечислил более 20 классиков, вовлекавших семьи в творчество. Он признался, что находится в хорошей компании, а его супруга — талантливый и любимый зрителем артист.

В заключение он подчеркнул, что снимал, снимает и будет и дальше снимать жену в своих фильмах.

Поводом стал пост "Героини Татлера", где высмеивалась практика включения Моряк в фильмы мужа.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

