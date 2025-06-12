Тайны Покемонов, которые до сих пор не разгаданы: топ-10 загадок

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С 1996 года, когда на Game Boy вышли "Pokémon Red и Green", франшиза захватила мир, породив бесчисленные игры, сериалы, мангу и карточные дуэли. За почти три десятилетия множество загадок нашли разгадку в новых играх или сериях аниме. Но некоторые тайны упорно хранят свою непознанность, оставаясь источником бесконечных споров и теорий среди фанатов. Представляем рейтинг 10 самых неразгаданных мистерий Покемонов.

Фото: unsplash.com by monkeydmykie is licensed under Free to use under the Unsplash License Покемоны

Открывает список призрачная загадка поколения VI. В Лумиос-Сити игрок, выйдя из лифта в определённом здании, столкнётся с Девочкой-Призраком. Она проплывёт мимо, прошептав "Ты не тот", и исчезнет. Этот же призрак появится позже на Горе Погребения в "Omega Ruby/Alpha Sapphire", повторяя ту же фразу. Кто она? Кого ищет? Почему появляется в двух регионах? Ответов нет, а появление в последующих поколениях так и не случилось.

Девятое место — вечный вопрос: как же делаются яйца покемонов? Детский сад находит их, но никто не видел процесс. Девочка в Синно замечает, что никто никогда не видел, как покемон откладывает яйцо. Мужчина в Калосе называет яйца "колыбельками", намекая на сказочное появление. "Scarlet/Violet" с их корзинками для яиц на пикнике лишь усиливают мистику. Механизм зарождения новой жизни в мире покемонов остаётся абсолютной загадкой.

На восьмой позиции — легенда Юновы: Оригинальный Дракон. История гласит, что могущественный дракон разделился из-за спора королевских братьев на Реширама (Истина), Зекрома (Идеал) и пустую оболочку — Киюрема. Каким же был этот прадракон? "Black2/White2" намекают через ДНК-Сплайсеры, позволяющие Киюрему поглощать собратьев, обретая их силу и атаки. Статистика и способности гибридных форм Киюрема превосходят отдельно взятых Реширама или Зекрома, намекая на невероятную мощь утраченного целого. Но его истинный облик и полный потенциал — лишь предмет фантазий.

Седьмое место — анимешный феномен Тобиаса. В Лиге Синно Эш, обладавший одной из сильнейших своих команд, встретил загадочного соперника. Тобиас вышел из ниоткуда и громил всех, используя лишь Мифического Дакрая. Эш ценой половины команды победил его, но Тобиас выпустил Латиоса, добившего остальных. Кто он? Как получил легендарных покемонов? Какие ещё 4 монстра скрывал? Тобиас стал ходячей загадкой и символом "непобедимого" соперника, созданного лишь для остановки Эша.

Шестая тайна — связь мира Покемонов с реальностью. Регионы вдохновлены реальными местами (Япония, Франция, США и т. д.), но отсылки глубже. Ранние игры и аниме упоминали реальных животных (индийский слон в записи о Райчу, журналы о Мью в Гайане). Хотя поздние медиа стараются заменять их покемонами (Копперраджа вместо слона), полного разрыва нет. Это порождает теории: наш ли это мир в будущем или параллельная реальность с общей историей?

Пятое место — кровавое прошлое: Война Покемонов. Мир кажется идеалистичным, но войны случались. В Калосе 3000 лет назад война привела к созданию Окончательного Оружия. Однако самая загадочная — недавняя война, упомянутая Лидером Стадиона Каналав Сёрджем. Он просто говорит о службе, не уточняя ничего: кто враг, причина конфликта, последствия? Почему даже ремейки Канто не развили эту тему? Эта война, случившаяся при жизни нынешних взрослых (как Сёрдж), возможно, объясняет, почему так много юных тренеров и мало пожилых.

Четвёртый нераскрытый сюжет — драма Брока и профессора Айви. В Оранжевых Островах Брок, очарованный Айви, остался помогать ей, пока Эш и Мэсти выполняли поручение. Вернувшись в Паллет-Таун, герои застают Брока там. Любое упоминание имени Айви заставляет его впадать в ступор, сворачиваться калачиком и умолять не говорить это имя. Что именно произошло? Почему это так травмировало даже вечно отвергаемого Брока? Тайна покрыта мраком.

Тройку лидеров открывает зловещий GS Ball. Этот золотой покебол, найденный Айви, нельзя было открыть или телепортировать. Эш привёз его профессору Оуку, тот передал Курту (мастеру покеболов из Априкорнов)… и шар бесследно исчез из сюжета. Оригинальный план (внутри должен был быть Селеби) рухнул из-за фильма "Pokémon 4Ever", и сюжетную линию просто бросили. Десятки эпизодов ожидания — и полное фиаско. Где он? Что с ним сделал Курт? Вопросы без ответа.

Серебро — величайшая личная тайна: отец Эша Кетчума. Как и герои игр, Эш живёт с мамой, Делией. Об отце — почти ноль информации. Далия пару раз упоминала, что он был тренером и ушёл в путешествие, но не вернулся. Кто он? Где? Почему не с сыном? Теории фанатов дики: от Джованни до мимолётного персонажа Сильвера из Хоэнна, странно отреагировавшего на имя Эша. Завершение эры Эша в аниме похоронило надежды на разгадку.

И главная, фундаментальная тайна вселенной Покемонов, занимающая первое место: как работают Покеболы? Эти устройства ловят, сжимают покемонов до крошечных размеров, превращают в данные для передачи, исцеляют их внутри и заставляют подчиняться тренеру. Как? Что происходит внутри? Почему Люкс-болл "удобнее"? Как мяч лечит раны? Почему ловит рисовый шарик, но не человека? Несмотря на важность (ведь от них пошло "Pocket Monsters"), механика Покеболов остаётся самой большой научной (или магической?) загадкой этого мира.

Уточнения

«Покемо́н» (яп. ポケットモンスター покэтто монсута:, англ. Pokémon, от англ. Pocket Monster — «Карманный монстр») — медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году.

