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От Босха до Вестсайдцев: как Уэлливер продолжает покорять криминальный жанр

2:42
Кино » Зарубежное кино

Эра Гарри Босха официально завершилась для Титуса Уэлливера как главного героя, но актёр не собирается прощаться с криминальным жанром.

Титус Уэлливер
Фото: commons.wikimedia.org by Red Carpet Report on Mingle Media TV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Титус Уэлливер

Всего через короткое время после финала третьего сезона "Босх: Наследие", закрывшего его многолетнее руководство франшизой (7 сезонов "Босха" и 3 сезона "Наследия"), Уэлливер нашел новую мощную роль. Он возглавит каст грядущего криминального драматического сериала "Вестсайдцы" (The Westies) на платформе MGM+, где его партнёром выступит обладатель "Оскара" Джей Кей Симмонс.

Проект, созданный Крисом Бранкато ("Нарко", "Закон и порядок: Преступное намерение") и Майклом Пейнсом, перенесёт зрителей в бурлящий Нью-Йорк 1980-х годов. В центре сюжета — печально известная ирландско-американская банда "Вестсайдцы", чьё влияние и доходы резко возросли благодаря коррупционным схемам вокруг строительства конгресс-центра имени Джейкоба Джавитса. Однако золотой век грозит обернуться крахом: внутри группировки нарастают конфликты поколений, а ФБР усиливает слежку.

Титус Уэлливер примерит форму детектива нью-йоркской полиции Гленна Кинэна. Но его прошлое неразрывно связано с миром, который он теперь должен разрушать: Кинэн вырос в среде "Вестсайдцев". Джей Кей Симмонс воплотит харизматичного и беспощадного лидера банды Эймона Суини. Противостояние этих двух персонажей, связанных общей историей, но стоящих по разные стороны закона, обещает стать одним из главных двигателей восьмисерийной драмы.

Для Уэлливера этот проект — закономерное продолжение его успешного пути в криминальных историях. Хотя "Босх" и его сиквел долгие годы были его основным местом работы, актёр периодически появлялся в других жанровых проектах ("Шафт", "Мститель"). "Вестсайдцы" позволяют ему остаться в знакомой стихии, но предложить абсолютно новый тип сложного, морально неоднозначного персонажа, разрывающегося между долгом и корнями. Интересный кастинг — участие Симмонса, недавно замеченного в "Бухгалтере 2" и "Непобедимом", — добавляет проекту звёздного веса и интриги.

Съёмки "Вестсайдцев" стартуют уже в июле. Поклонникам Уэлливера предстоит увидеть его в совершенно ином амплуа: не честного и принципиального Босха, а человека, балансирующего на грани двух миров, где внутренние демоны и внешние угрозы могут оказаться одинаково опасными.

Уточнения

Титус Уэлливер (англ. Titus Welliver, род. 12 марта 1961, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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