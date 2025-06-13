Скарлетт Йоханссон потребовала убрать её имя из титров фильма Громовержцы

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Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась быть "устройством", движущим сюжет вперёд, для фильма "Громовержцы".

Фото: ВК-аккаунт Скарлетт Йоханссон by неизвестен is licensed under public doman Актриса Скарлетт Йоханссон

Для журнала Interview Скарлетт рассказала, что попросила студию Marvel исключить её имя из списка исполнительных продюсеров фильма "Громовержцы", премьера которого состоялась в мае. Фильм стал центральным событием кинематографической вселенной Marvel, в нём Дэвид Харбор сыграл главную роль.

"Это первый день показа фильма, в котором вы фактически седьмой Громовержец. Ваш персонаж везде присутствует в этом фильме… Вы указаны как исполнительный продюсер. Поздравляю!" — сказал Харбор во время разговора.

Йоханссон ответила на это особым образом.

"Я попросила удалить мою фамилию из титров, потому что я не была вовлечена", — объяснила актриса.

Звезда Голливуда намекнула, что причиной появления её имени в титрах были контрактные обязательства. Её героиня Черная вдова погибла ещё в фильме "Мстители: Финал" 2019 года, а отдельный фильм "Черная вдова" являлся приквелом к событиям основной франшизы. Актриса неоднократно подчёркивала, что не планирует возвращаться в проекты Marvel.

"Для меня было бы трудно представить, каким образом возвращение имело бы смысл лично для меня и моего персонажа", — сказала Йоханссон изданию Vanity Fair ранее в этом году. — "Я скучаю по моим друзьям и хотела бы находиться рядом с ними вечно, но важно понимать, что история моей героини закончена. Я не хочу нарушать этот баланс. Это имеет значение и для фанатов".

Во время обсуждения с Харбуром актриса отметила общие проблемы, возникающие у актёров, играющих одного и того же персонажа десятилетиями. Она исполнила роль Чёрной вдовы в фильмах Marvel в течение одиннадцати лет.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах. Неоднократно входила в список «Forbes Celebrity 100».

