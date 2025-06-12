Вин Дизель снова за рулём: секреты финальной части Форсаж 11

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Рёв моторов, знакомый миллионам фанатов по всему миру, вот-вот вновь огласит улицы Лос-Анджелеса. Легендарная франшиза "Форсаж" вступает в решающую фазу: этим летом стартуют основные съёмки одиннадцатой части, призванной завершить историю, начатую в "Форсаж 10", и, по всей видимости, поставить точку в эпической саге о "семье".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вин Дизель

В центре событий — неутомимый Вин Дизель, который не только вернётся в роли Доминика Торетто, но и вновь сядет за руль самой знаковой машины всей серии.

Через свой YouTube-канал Дизель поделился кадрами подготовки к съёмкам, и эти кадры говорят сами за себя. Главные герои видео — не актёры, а два легендарных автомобиля, готовящихся к своему, возможно, последнему заезду. Первый — абсолютная икона серии, грозный Dodge Charger R/T 1970 года выпуска, неразрывно связанный с образом Дома Торетто. Его рёв вновь будет эхом разноситься по знакомым улицам.

Но настоящим сюрпризом для преданных поклонников стало появление второго авто — того самого оранжевого Toyota Supra Mark IV 1994 года. Именно на этой машине Доминик Торетто скрылся в финале самой первой части "Форсажа", когда Брайан О'Коннер (Пол Уокер) протянул ему ключи. Возвращение этой тачки — мощнейший ностальгический ход, напрямую связывающий грядущий финал с истоками франшизы.

Съёмки "Форсаж 11" пройдут в Лос-Анджелесе, городе, где когда-то всё и началось. Этот выбор локации подчёркивает намерение создателей вернуться к корням и сделать ностальгию одним из главных лейтмотивов финальной главы. Режиссёрское кресло вновь займет Луи Летерье. Стремление Universal Pictures к оптимизации бюджета также сыграло роль в решении снимать более камерно, сосредоточившись на США, а не на глобальных перелётах.

Вин Дизель и другие звёзды, такие как Джордана Брюстер (Миа Торетто), давно намекали на желание вернуться туда, где зародилась легенда о "семье". Теперь это желание воплощается. Однако фильму предстоит непростая задача — аккуратно зашнуровать сюжетные нити, оставшиеся после десятой части, чтобы избежать противоречий в нарративе франшизы. Как именно это будет сделано, пока остаётся одной из главных интриг грядущего прощального заезда.

Уточнения

Вин Ди́зель (англ. Vin Diesel, настоящее имя Марк Синклер — англ. Mark Sinclair; род. 18 июля 1967) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



«Форса́ж» (англ Fast & Furious; досл. : «Быстрые и яростные») — американская медиафраншиза, состоящая на 2023 год из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала, выпущенных с 2001 по 2023 год.

