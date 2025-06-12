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Юра Борисов получил неожиданный совет от российского коллеги: не заглядывайся на Оскар

1:08
Кино » Российское кино

Юра Борисов, звезда оскароносной "Аноры", подписал контракт на главную роль в голливудской драме "Деннис" режиссёра Эмили Мортимер. Однако заслуженный артист РФ Алексей Огурцов дал коллеге неожиданный совет.

Юра Борисов
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юра Борисов

В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" известный актёр заверил, что "заглядываться на "Оскар" нет необходимости", так как в России есть и свои престижные фестивали и награды.

При этом Огурцов, сам приглашавший Шварценеггера и Джеки Чана в свои проекты, поддержал международную карьеру Борисова и отметил, что искусство должно быть без границ.

"Самое главное — быть настоящим патриотом. Не просто сняться и заработать, а рассказать миру про Россию, с гордостью заявить, что ты гражданин РФ. Открывать глаза тем, кто не знает нашу страну", — уверенно заявил он.

Актёр отметил языковой барьер для многих российских артистов и добавил, что именно Голливуд должен гордиться, что русский человек, знающий Пушкина и Маяковского, играет у них.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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