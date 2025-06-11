Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Патрик Шварценеггер ("Белый лотос") присоединился к проекту студии Amazon MGM Studios "Любовь твоей жизни".

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Съемки

Его партнёршей станет Маргарет Куолли ("Субстанция", "Бедные-несчастные"), сообщает Deadline.

Детали сюжета строго засекречены, но известно, что сценарий написала Джулия Кокс. Режиссёрский пост заняла Рейчел Моррисон, известная операторской работой в "Чёрной Пантере" и режиссурой эпизодов "Мандалорца" и "Американской истории преступлений".

Продюсируют фильм Райан Гослинг и Джесси Хендерсон (Open Invite Entertainment).

Роль Куолли, по данным СМИ, была одной из самых желанных среди молодых голливудских актрис в прошедшем сезоне. На неё претендовали несколько звёзд, но Моррисон сделала выбор в пользу Куолли.

Уточнения

Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.

