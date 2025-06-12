Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря

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Орландо Блум открыто заявил о готовности вновь сыграть кузнеца Уилла Тёрнера в потенциальном продолжении легендарной франшизы "Пираты Карибского моря".

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орландо Блум

В интервью Collider актёр подчеркнул ностальгию по проекту и коллегам. Он выразил уверенность, что воссоединение команды было бы невероятным событием.

"Звучит заманчиво, однако в студиях всегда роятся разные концепции. Поживём — увидим, к чему приведут переговоры", — отметил артист.

Недавно в СМИ прошла информация о возможном расставании Орландо Блума и его возлюбленной, певицы Кэтти Перри. Отмечается, что они ждут окончания гастрольного тура исполнительницы, чтобы объявить о разрыве.

Орландо Блум и Кэтти Перри впервые встретились в 2016 году, у пары есть общий ребёнок — дочь Дейзи Доув.

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.

