Поживём — увидим: Орландо Блум намекнул на будущее Пиратов Карибского моря

Орландо Блум открыто заявил о готовности вновь сыграть кузнеца Уилла Тёрнера в потенциальном продолжении легендарной франшизы "Пираты Карибского моря".
В интервью Collider актёр подчеркнул ностальгию по проекту и коллегам. Он выразил уверенность, что воссоединение команды было бы невероятным событием.
"Звучит заманчиво, однако в студиях всегда роятся разные концепции. Поживём — увидим, к чему приведут переговоры", — отметил артист.
Недавно в СМИ прошла информация о возможном расставании Орландо Блума и его возлюбленной, певицы Кэтти Перри. Отмечается, что они ждут окончания гастрольного тура исполнительницы, чтобы объявить о разрыве.
Орландо Блум и Кэтти Перри впервые встретились в 2016 году, у пары есть общий ребёнок — дочь Дейзи Доув.
Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр.
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