За кулисами театра: Басилашвили поделился мыслями о завершении карьеры

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90-летний народный артист СССР Олег Басилашвили допустил, что покинет театр после закрытия спектакля "Лето одного года", в котором он играет вместе с Алисой Фрейндлих.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Dubinskiy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Олег Басилашвили

В комментарии изданию "Абзац" актёр сослался на известные слова Константина Станиславского о том, что "старые люди на сцене отвратительны".

Басилашвили признал, что видел артистов МХТ, которые и в пожилом возрасте прекрасно играли, но подчеркнул кратковременность артистического века.

"Я решил тоже нарушить традицию Станиславского: мы с Алисой Фрейндлих играем в спектакле "Лето одного года"… Я не уверен, что после закрытия этой постановки ещё буду выходить на подмостки", — заявил Басилашвили.

Таким образом, мастер сцены намекнул на возможное завершение сценической карьеры после окончания работы над спектаклем "Лето одного года".

Уточнения

Оле́г Валериа́нович Басилашви́ли (род. 26 сентября 1934, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, общественный деятель.

