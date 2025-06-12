Люциус Малфой меняет обличье: Джейсон Айзекс с юмором прокомментировал выбор нового актёра

Джейсон Айзекс, бессменно сыгравший Люциуса Малфоя в экранизациях книг о Гарри Поттере, с энтузиазмом отреагировал на новость о кастинге Джонни Флинна на ту же роль в предстоящем сериале.
В социальных сетях Айзекс выразил свою полную поддержку новому актёру. Он отметил, что Джонни Флинн не только фантастический артист и прекрасный человек, но и блестящий музыкант.
"Не мог бы передать змеиную эстафету кому-то лучше. Только, пожалуйста, не заставляй его петь…", — добавил он с юмором.
Актёр с иронией отметил, что его собственная интерпретация Люциуса Малфоя вскоре уйдёт в прошлое, уступив место новой. Айзекс выразил уверенность в успехе сериала и отметил, что с нетерпением ждёт премьеры.
Напомним, что о начале работы над сериалом по вселенной Гарри Поттера было объявлено весной 2023 года. Премьера запланирована на 2026 год.
Дже́йсон Майкл А́йзекс (англ. Jason Michael Isaacs; род. 6 июня 1963, Ливерпуль) — британский актёр, играющий преимущественно отрицательных персонажей.
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