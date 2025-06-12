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Люциус Малфой меняет обличье: Джейсон Айзекс с юмором прокомментировал выбор нового актёра

1:03
Кино » Зарубежное кино

Джейсон Айзекс, бессменно сыгравший Люциуса Малфоя в экранизациях книг о Гарри Поттере, с энтузиазмом отреагировал на новость о кастинге Джонни Флинна на ту же роль в предстоящем сериале.

Джейсон Айзекс
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джейсон Айзекс

В социальных сетях Айзекс выразил свою полную поддержку новому актёру. Он отметил, что Джонни Флинн не только фантастический артист и прекрасный человек, но и блестящий музыкант.

"Не мог бы передать змеиную эстафету кому-то лучше. Только, пожалуйста, не заставляй его петь…", — добавил он с юмором.

Актёр с иронией отметил, что его собственная интерпретация Люциуса Малфоя вскоре уйдёт в прошлое, уступив место новой. Айзекс выразил уверенность в успехе сериала и отметил, что с нетерпением ждёт премьеры.

Напомним, что о начале работы над сериалом по вселенной Гарри Поттера было объявлено весной 2023 года. Премьера запланирована на 2026 год. 

Уточнения

Дже́йсон Майкл А́йзекс (англ. Jason Michael Isaacs; род. 6 июня 1963, Ливерпуль) — британский актёр, играющий преимущественно отрицательных персонажей. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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