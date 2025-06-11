Никогда ранее не показанный мультфильм о Губке Бобе выходит в кинотеатрах

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Студия "Никелодеон" готовит сюрприз поклонникам анимации этим летом — короткометражка "Губка Боб: Наведи порядок", ранее невиданная широкой публике, выйдет на большие экраны вместе с новым фильмом о Смурфиках в июле.

Фото: Кадр из мультсериала "Губка Боб квадратные штаны" Патрик

Короткометражная лента была создана студией Nickelodeon Animation ещё в период между 2011–2012 годами, однако до сих пор хранилась в архивах компании. Режиссёры Шон Чармэц и Пол Тиббит написали сценарий и подготовили её к показу.

Созданная в классическом стиле "Спанч Боба", анимация посвящена забавному взаимодействию оптимиста Губки Боба и вечно недовольного соседа Сквидварда во время обычной смены в ресторане Красти Крабс. Боб настолько активно пользуется звонком "заказ готов", что доводит своего друга до белого каления. Это классика сериала, идеально передающая дух оригинала от создателя Стивена Хилленберга, премьера которого состоялась ещё в 1999 году. Голоса персонажей озвучили Том Кенни и Роджер Бампасс соответственно.

Мультфильм станет отличным началом просмотра нового фильма о Смурфиках, премьера которого состоится 18 июля 2025 года. История рассказывает о приключениях Смурфетты, ведущей жителей деревни Смурфиков в путешествие против злых волшебников Гаргамеля и Разамела, похитивших Папу Смурфа. Их приключения приводят героев в мир людей, где они сталкиваются с новыми персонажами и узнают больше о самих себе.

Таким образом, этот июль обещает стать ярким событием для поклонников мультипликационных фильмов, сочетающих юмор, музыкальность и семейные ценности.

Уточнения

«Гу́бка Боб Квадра́тные Штаны́» также известный как «Спанч Боб Сквэр Пэнтс» (англ. SpongeBob SquarePants) — американский мультипликационный сериал, который транслируется на телеканале «Nickelodeon», ориентированный на общую аудиторию. Появился в эфире 1 мая 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ телевидения, побив рекорд нескольких других мультсериалов.

