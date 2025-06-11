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Юрий Борисов исполнит главную роль в новом голливудском фильме о русском поете

0:58
Кино

Актёр Юрий Борисов получил главную роль в фильме голливудского производства.

Актёр Юрий Борисов
Фото: ВК-аккаунт Юрия Борисова by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Юрий Борисов продолжает триумфальное шествие на пути к голливудской славе. Актёр снимется в фильме студии А24 "Деннис" режиссёра Эмили Мортимер.

Сюжет фильма повествует о московском периоде 90-х годов. По сценарию русский поэт в исполнении Юрия Борисова влюбляется в студентку из Великобритании. Её сыграет актриса Элисон Оливер, известная по фильму "Солтберн".

Фильм станет режиссёрским дебютом популярной актрисы Эмили Мортимер.

Ксению Собчак обрадовала новость о роли номинанта на "Оскара".

"С утра пораньше радуемся за Юру Борисова", — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что Юрий Борисов может присоединиться к съёмках фильма США, где сыграет вместе с актёром Эндрю Гарфилдом. 

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино, номинант на премию «Оскар».

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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