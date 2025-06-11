Юрий Борисов исполнит главную роль в новом голливудском фильме о русском поете

Актёр Юрий Борисов получил главную роль в фильме голливудского производства.
Юрий Борисов продолжает триумфальное шествие на пути к голливудской славе. Актёр снимется в фильме студии А24 "Деннис" режиссёра Эмили Мортимер.
Сюжет фильма повествует о московском периоде 90-х годов. По сценарию русский поэт в исполнении Юрия Борисова влюбляется в студентку из Великобритании. Её сыграет актриса Элисон Оливер, известная по фильму "Солтберн".
Фильм станет режиссёрским дебютом популярной актрисы Эмили Мортимер.
Ксению Собчак обрадовала новость о роли номинанта на "Оскара".
"С утра пораньше радуемся за Юру Борисова", — написала журналистка.
Ранее сообщалось, что Юрий Борисов может присоединиться к съёмках фильма США, где сыграет вместе с актёром Эндрю Гарфилдом.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино, номинант на премию «Оскар».
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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