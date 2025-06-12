В HBO показали остальных актёров, утверждённых в сериал по Гарри Поттеру

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Представители HBO продемонстрировали остальных актёров, которые сыграют в новом сериале по роману Джоан Роулинг "Гарри Поттер".

Фото: Телеграм-канал Мышеловка by неизвестен is licensed under public doman Новые актёры в сериал Гарри Поттер

В НВО перестали держать интригу и представили зрителям почти всех ключевых артистов, утверждённый на роли в экранизации истории о мальчике-волшебнике.

Драко Малфоя сыграет актёр Локс Пратт, Люциуса Малфоя — Джонни Флинн, Лаванду Браун — Сиенна Муса; Петунью Дурсль — Бел Паули.

Фанаты "Гарри Поттера" обратили внимание на то, что в сериале больше нет центральный чернокожих актёров. Единственная такая роль досталась актёру, который сыграет Северуса Снейпа.

Мимо новых актёров не прошёл исполнитель роли Гарри Поттера в популярной франшизе Дэниел Рэдклифф. Поклонники фильмов потребовали заменить актёра, которому доверено сыграть Северуса Снейпа.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

