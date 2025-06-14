Названы 10 лучших аниме от студии WIT Studio

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Представляем подборку самых популярных фильмов для любителей аниме от студии WIT Studio.

Фото: wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository Девушка на крыше

10. Сераф конца света — культовая классика вампирского фэнтези

Год выпуска: 2015–2015. Очаровавший зрителей своим уникальным сюжетом и захватывающей визуализацией, этот сериал рассказывает историю Юичиро Хякуя и Микаэлы Хякью, друзей детства, разлученных правлением вампиров.

9. Моя подруга Ноко-тан — абсурдная комедия высшего уровня. Год выпуска: 2024–2024 Это одна из последних комедийных работ WIT Studio, рассказывающая о школьнице Торако Коси, борющейся с её прошлым бунтарём и вынужденной терпеть выходки странной девочки-дирижабля Ноко Шиканоко.

8. Королевская битва — уникальная смесь трогательной, увлекательной и интригующей истории. Год выпуска: 2021–2021. История повествует о наивном принце Боджи, мечтающем стать величайшим королём, несмотря на своё слабое телосложение и глухоту.

7. Песня флюоритовых глаз Виффи — научно-фантастический мир. Год выпуска: 2021–2021. Один из редких оригинальных проектов WIT Studio, повествующий о будущем, где автономные ИИ становятся частью общества.

6. Великий притворщик — приключения благородных мошенников вокруг мира. Год выпуска: 2020–2024. Этот анимационный оригинал представляет собой уникальную комедию-грабеж, рассказывая о застенчивом японском грабителе Макото Эдамуре, вовлечённом в международную серию грандиозных ограблений.

5. Девочка с другой стороны — потрясающая готическая фантазия.

Год выпуска: 2022. Эта история является шедевром готического жанра, основанного на манге Нагабэ. Она описывает мрачный мир, где прикосновение вызывает превращение людей в монстров, известных как аутсайдеры.

4. Холоднокровность Ходзук. Год выпуска: 2014–2018. Комедийный хит, основанный на работе Казухико Огава, переносит зрителя в японский подземный мир бюрократии, управляемый жестокими демонами.

3. Семья шпиона — любимый незаконченный проект WIT Studio.

Год выпуска: 2022–н.в. Известный детектив Лоид Форгер решает создать фальшивую семью ради секретной миссии. Однако всё меняется, когда выясняется, что его жена — убийца, а дочь обладает сверхъестественными способностями чтения мыслей.

2. Винланд Сага — начало путешествия Торфинна. Год выпуска: 2019–2023. Историческое приключение эпохи викингов, рассказывающее о мрачном пути юного Торфинна, жаждущего мести.

1. "Атака титанов". Напряженная история борьбы, разворачивающаяся в постапокалиптическом мире, где человечество бесплодно противостоит безмозглым монстрам-людоедам, известным как Титаны, Attack on Titan по праву считается одним из самых выдающихся аниме-сериалов в истории. Наполненная непредсказуемыми поворотами повествования, обоснованной трагедией и внушающим благоговейный трепет действием, "Атака на Титанов" более десяти лет увлекала поклонников аниме своей захватывающей историей, и студии WIT следует поблагодарить за то, что она воплотила большую часть этого в жизнь.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для детской аудитории.

