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Кинокритик Шнейдеров уверен, что качество российских сериалов улучшилось

1:06
Кино

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров отметил расцвет в России индустрии качественных сериалов.

Камера
Фото: commons.wikimedia.org by David Condrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камера

Отечественная индустрия сериалов, по мнению кинокритика, переживает ренессанс. Он обратил внимание на то, что сериалы появляются в больших количествах и вызывают у зрителей живой интерес. Он не исключил, что это связано с уходом иностранных стриминг-платформ из России. Шнейдеров отмечает, что российские многосерийные проекты оказались весьма конкурентоспособными.

"На мой взгляд, сериальная индустрия в России находится в гораздо более лучшей физической форме, нежели кинотеатральное производство", — цитирует слова эксперта "Общественная Служба Новостей".

Специалист обращает внимание на то, что спросом зрителей пользуются однотипные сериалы. Как правило, это бандитские драмы периода 90-х годов, такие как "Лихие”, и "Аутсорс”, и "Слово пацана".

Он признал, что прогресс в отечественной сериальной индустрии развивается стремительно.

Уточнения

Дави́д Алексе́евич Шне́йдеров (род. 9 августа 1957, Москва, СССР) — советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист. Член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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