Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию
Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги
Холодильник как повар: как ночное ожидание превращает блюда в деликатес
Хрупкость изнутри: маленькие ошибки, которые ломают даже самые крепкие ногти
Петрушка всходит за 3 часа — и дело не в сорте, а в простом секрете
Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом
В России стартует стройреволюция: что значит новый подход
Почти каждый четвёртый — под угрозой: что происходит с млекопитающими
Паника или реальность? Аллергические реакции на солнце у россиян в Турции

Это сплетни: представитель Ефремова опровергла фейк об актёре, в который все поверили

0:47
Кино

В Сети появилась информация о том, что в конце августа начнутся съёмки фильма, в котором Михаил Ефремов сыграет главную роль. Сообщалось, что это станет долгожданным событием как для самого Ефремова, так и для его поклонников: актёр впервые вернётся в кадр после освобождения из колонии.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Ефремов

Поклонники обрадовались и поверили в то, что скоро увидят актёра на экране, как и в то, что Ефремов целую неделю не соглашался на съёмки, пытался увеличить гонорар с 6 до 13 миллионов рублей и в конце концов получил то, что хотел.

Представитель Ефремова Татьяна Глаголева опровергла эту информацию в беседе с ТАСС.

"Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то", — сказала она.

Татьяна уточнила, что ложной оказалась информация не только о гонораре, но и о самих съёмках. Ефремов пока не возвращается к работе.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Весит меньше кошки, а дерётся как танк: какая собака может загрызть даже медведя
Домашние животные
Весит меньше кошки, а дерётся как танк: какая собака может загрызть даже медведя Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Мышцы всё помнят: как тело "вспоминает" тренировки спустя годы
Деталь с машин прошлого века вернулась на крыши: зачем авто 2025 года украшают технологией из 30-х
Топ-5 сладостей из СССР без духовки: быстро, вкусно, по-домашнему
Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.