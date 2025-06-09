Это сплетни: представитель Ефремова опровергла фейк об актёре, в который все поверили

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

В Сети появилась информация о том, что в конце августа начнутся съёмки фильма, в котором Михаил Ефремов сыграет главную роль. Сообщалось, что это станет долгожданным событием как для самого Ефремова, так и для его поклонников: актёр впервые вернётся в кадр после освобождения из колонии.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Ефремов

Поклонники обрадовались и поверили в то, что скоро увидят актёра на экране, как и в то, что Ефремов целую неделю не соглашался на съёмки, пытался увеличить гонорар с 6 до 13 миллионов рублей и в конце концов получил то, что хотел.

Представитель Ефремова Татьяна Глаголева опровергла эту информацию в беседе с ТАСС.

"Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то", — сказала она.

Татьяна уточнила, что ложной оказалась информация не только о гонораре, но и о самих съёмках. Ефремов пока не возвращается к работе.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

