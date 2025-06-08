Новый взгляд на Сумеречную зону: Стиллер и ДиКаприо готовят грандиозное возвращение

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Культовая "Сумеречная зона" возвращается в формате полнометражного фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бен Стиллер

По данным инсайдера Джеффа Снайдера, студия Warner Bros начала разработку картины. Режиссёрское кресло займет Бен Стиллер ("Разделение"), а продюсером выступит Леонардо ДиКаприо ("Отступники").

Оригинальный сериал-антология, выходивший на CBS с 1959 по 1964 год, стал эталоном жанра. Его уникальные истории о столкновении с потусторонним вдохновили создателей "Секретных материалов" и "Звёздного пути", а в 2016-м Rolling Stone включил шоу в топ-10 величайших телепроектов истории.

Новый фильм пока не имеет релизной даты, но имена Стиллера и ДиКаприо указывают на амбициозный масштаб. Особое внимание будет приковано к формату: сохранит ли картина фирменную структуру антологии с независимыми сюжетами или предложит новую концепцию.

Это не первая попытка экранизации: в 1983 и 2019 годах выходили одноименные сериалы, а в 1983-м — полнометражный фильм с участием Стивена Спилберга. Однако проект Warner Bros — первый за 40 лет киноформат, обещающий масштабное переосмысление легенды.

Уточнения

«Сумеречная зона» (англ lang="en">The Twilight Zone) — американский телевизионный сериал-антология, созданный Родом Серлингом. Сериал просуществовал пять сезонов на канале CBS с 1959 по 1964 год.



Бе́нджамин Э́двард Ми́ра (Бен) Сти́ллер (англ. Benjamin Edward Meara «Ben» Stiller; род. 30 ноября 1965, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.

