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Скандал или традиция? Почему Шварценеггеры возвращаются к обнажённым сценам поколение за поколением

1:01
Кино » Зарубежное кино

Легендарный Арнольд Шварценеггер признался, что был потрясён, увидев откровенные сцены с участием своего сына Патрика в третьем сезоне сериала "Белый Лотос".

Арнольд Шварценеггер
Фото: flickr.com by Nate Mandos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арнольд Шварценеггер

В совместном интервью с 29-летним сыном для Variety актёр признался, что не мог поверить в увиденное на экране.

"Смотрю сериал — и вдруг на экране его задница! А ещё и сосиску! Это безумие", — откровенно заявил Шварценеггер-старший.

Однако его шок быстро сменился иронией: он вспомнил собственные обнажённые сцены в легендарных "Конане-варваре" и "Терминаторе".

"Удивительно, как он чётко следует по моим стопам", — с юмором добавил Арнольд.

В интервью также подняли тему непотизма в Голливуде. Патрик, чья мать — Мария Шрайвер, объяснил свой путь в актёрскую профессию: "Я вырос в семье, где родители работали в одной сфере. Продолжить их путь казалось очевидным шагом".

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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