Легендарный Арнольд Шварценеггер признался, что был потрясён, увидев откровенные сцены с участием своего сына Патрика в третьем сезоне сериала "Белый Лотос".
В совместном интервью с 29-летним сыном для Variety актёр признался, что не мог поверить в увиденное на экране.
"Смотрю сериал — и вдруг на экране его задница! А ещё и сосиску! Это безумие", — откровенно заявил Шварценеггер-старший.
Однако его шок быстро сменился иронией: он вспомнил собственные обнажённые сцены в легендарных "Конане-варваре" и "Терминаторе".
"Удивительно, как он чётко следует по моим стопам", — с юмором добавил Арнольд.
В интервью также подняли тему непотизма в Голливуде. Патрик, чья мать — Мария Шрайвер, объяснил свой путь в актёрскую профессию: "Я вырос в семье, где родители работали в одной сфере. Продолжить их путь казалось очевидным шагом".
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
Па́трик Арнольд Шра́йвер Шварцене́ггер (англ. Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger; род. 18 сентября 1993 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.