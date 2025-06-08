Страх, нож и зомби: шокирующие детали пророческой свадьбы Деппа и Хёрд

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Стали известны шокирующие детали свадьбы Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, давно закончившейся громким судом.

Фото: flickr.com by alotofmillion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

Как стало известно Vanity Fair, Хёрд настояла на спешной церемонии до съёмок "Пиратов Карибского моря", что многие связывали с её интересом к гонорару Деппа.

Друзья актёра, включая сестру Кристи, безуспешно пытались отговорить его, предупреждая о проблемных отношениях. Сам Депп признавался ассистенту в страхе проснуться ночью от Хёрд с ножом, позже демонстрируя следы крови на голове.

На свадебной церемонии в Лос-Анджелесе мать Деппа, Бетти Сью, громко заявила: "Она не любит его". Телохранитель Конноли прямо спросил Деппа о желании жениться, получив ответ: "Нет, чувак, не хочу". Личный повар Расселл Боррилл описал атмосферу как хаотичную — от чрезмерной "любви" до агрессии Хёрд.

Гости отмечали обилие наркотиков, а друг актёра Брюс Уиткин сравнил пару с "зомби". Отец Хёрд намекал, что остров Деппа теперь принадлежит дочери.

Свадьба, полная "красных флагов", всё же состоялась. Через 15 месяцев Хёрд подала на развод, обвинив Деппа в насилии, но проиграла суд по делу о клевете.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.



