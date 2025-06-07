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Чувствую её боль!: Ана де Армас раскрыла любимые экшен-сцены в Балерине

1:09
Кино » Зарубежное кино

Ана де Армас, звезда спин-оффа "Джона Уика" — "Балерина", раскрыла изданию DiscussingFilm свои самые впечатляющие моменты на съёмочной площадке.

Ана де Армас
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ана де Армас

Актриса выделила две экшен-сцены, которые позволили ей глубже прочувствовать свою героиню-мстительницу: драку с применением гранаты и масштабную бойню в ресторане.

"Мне нравится драка с использованием гранаты и драка в ресторане. Я просто люблю сцены, где можно почувствовать, как персонаж подавлен, как он действительно борется за свою жизнь", — поделилась де Армас.

По её словам, именно в этих напряжённых эпизодах зритель ощутит всю физическую и эмоциональную боль танцовщицы, охотящейся за убийцами своей семьи.

Фильм "Балерина", вышедший в прокат 5 июня (включая Россию), получил теплый прием: 75% критиков на Rotten Tomatoes рекомендуют ленту, а 94% зрителей оценили её положительно. История мстительной балерины, втянутой в мир наёмных убийц из вселенной Джона Уика, продолжает набирать популярность.

Уточнения

А́на Се́лия де А́рмас Ка́со (исп. Ana Celia de Armas Caso; род. 30 апреля 1988, Гавана, Куба) — кубино-испанская актриса.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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