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Я бы испортил шедевр: почему Кевин Смит отказался от режиссуры Умницы Уилла Хантинга

Кино » Зарубежное кино

Культовый режиссёр Кевин Смит ("Клерки", "Догма") раскрыл неожиданную деталь из истории создания "Умницы Уилла Хантингга" (1997): ему предлагали режиссуру легендарной драмы, но он сознательно отказался, спасая фильм от себя самого.

Кевин Смит
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кевин Смит

В середине 90-х, после совместной работы с Беном Аффлеком над "тусовщицами из супермаркета" (1995), Смит узнал, что студия Castle Rock купила сценарий Аффлека и Мэтта Дэймона, но отказалась снимать их в главных ролях. Именно он связал дуэт с Харви Вайнштейном и его компанией Miramax, где проект получил зелёный свет.

"Первый вопрос от Мирамакс, Бена и Мэтта был: "Хочешь снять его?". Думаю, они все спрашивали, сжав ягодицы в надежде на "нет". И я честно ответил: "Боже, нет! Если бы я снимал, я бы только и спрашивал: "Это то, что вы представляли?" Я бы стал костылём для их видения", – цитирует режиссёра People.

Смит настаивал, чтобы сценаристы сами сели в режиссёрское кресло: "Но мне сказали: "Безумцы не будут управлять этим сумасшедшим домом". Начались поиски режиссёра". В списке кандидатов были Майкл Манн ("Схватка") и Мел Гибсон, но выбор пал на Гаса Ван Сента ("Умница"). Решающую роль сыграл младший брат Бена — Кейси Аффлек, впечатлённый работой с Ван Сантом в "Умереть от любви" (1995).

Успех "Уилла Хантингга" (4 номинации на "Оскар", 2 победы — за сценарий и роль Робина Уильямса) и "Погони за Эми" Смита с Афлеком (1997) дал "достаточно влияния" для съёмок "Догмы" (1999). Смит вспоминает первый съёмочный день: "Перед дублем Бен смотрит на меня и говорит: "Угадай, кто стал кинозвездой ради твоей дурацкой картины?". Я ответил: "Отлично сработано, друг"".

Отказ Кевина Смита — редкий в Голливуде акт творческой честности. Благодаря ему зрители получили не "фильм Кевина Смита по сценарию Дэймона и Афлека", а абсолютный шедевр, изменивший жизни создателей и историю кино. 

Уточнения

«Умница Уилл Хантинг» (англ. Good Will Hunting) — американская драма 1997 года, шестой полнометражный фильм, снятый Гасом Ван Сентом по сценарию Бена Аффлека и Мэтта Деймона.

Кевин Патрик Смит (англ. Kevin Patrick Smith; 2 августа 1970, Ред-Банк, Нью-Джерси) — американский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, создатель кинокомпании View Askew Productions, продюсирующей все его фильмы, а также автор комиксов.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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